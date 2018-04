Stoltenberg sagte während seiner Pressekonferenz in Brüssel, Russland habe die "Einheit der NATO-Verbündeten unterschätzt". Die Massenausweisungen würden sich auf die russischen Aktionen auswirken, denn Moskau habe nun weniger Ressourcen für seine Geheimdienstarbeit in den NATO- und anderen Staaten. Die NATO werde aber ihren "zweigleisigen Ansatz" fortsetzen: "starke Verteidigung und Offenheit zum Dialog" mit Russland, sagte der NATO-Generalsekretär. Dieses Jahr solle es einen NATO-Russland-Rat geben.



Der britische Außenminister Boris Johnson nannte die Ausweisungen einen "Wendepunkt" in den Beziehungen des Westens zu Russland. Es handele sich um einen "Schlag", von dem sich der russische Geheimdienst "viele Jahre nicht erholen" werde, schrieb er in der Zeitung "The Times".