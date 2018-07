Bundeskanzlerin Angela Merkel wies Trumps Vorwurf, Deutschland sei ein "Gefangener" Russlands, scharf zurück. Sie habe selbst erlebt, dass Ostdeutschland von der Sowjetunion kontrolliert worden sei. Heute dagegen sei Deutschland vereint und eigenständig. EU-Kommissar Günther Oettinger sprang Merkel bei und nannte Trumps Vorwürfe unberechtigt. "Wir kaufen von Gazprom Gas, aber wir sind darauf nicht zwingend angewiesen", sagte Oettinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Grünen-Chef Robert Habeck äußerte allerdings ebenfalls Kritik an Nord Stream 2 und nannte das Projekt ein "Symbol für eine inkonsequente, unsolidarische Haltung der Bundesregierung" in der Energiefrage. "Für unsere Nachbarländer, die Stabilität der Ukraine und die ganze EU hat Nord Stream 2 insgesamt Nachteile", sagte Habeck der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Tatsächlich sind mehrere NATO-Partner gegen die Gasleitung durch die Ostsee von Russland nach Deutschland, vor allem Polen und die baltischen Staaten. Keiner übt jedoch so scharfe Kritik wie Trump. In der Gipfel-Erklärung bekräftigten die NATO-Staaten immerhin ihre gemeinsame Abschreckungsstrategie gegen Russland. So wird noch einmal die russische Annexion der Krim und die Verletzung internationalen Rechts angeprangert. Die weitere Strategie gegen Moskau war Thema beim Abendessen der Staats- und Regierungschefs am Mittwoch, wo sie hinter verschlossenen Türen debattierten.