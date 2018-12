Mit der Erklärung soll Russland eine letzte Gelegenheit erhalten, die von der Nato vermutete Missachtung der Regeln des Vertrags zu beenden. Wenn es dies nicht tut, könnte auf Bündnisebene zum Beispiel ein Ausbau der Raketenabwehr in Europa beschlossen werden. Sollte Russland nicht einlenken, hätte dies auch zur Folge, dass die USA den INF-Vertrag mit politischer Rückendeckung der anderen Alliierten kündigen könnten. Das geplante Vorgehen gilt als Kompromiss unter den Nato-Partnern.



US-Außenminister Pompeo sagte, sein Land werde Russland vor dem endgültigen Austritt aus dem Abkommen noch 60 Tage Zeit geben. Innerhalb dieser Frist müsse Russland "vollständig und überprüfbar" die Regeln des INF-Vertrags einhalten. Die USA hätten in der Vergangenheit "maximale Geduld" gezeigt, so Pompeo weiter. US-Präsident Donald Trump hatte bereits im Oktober angekündigt, den INF-Vertrag wegen neuer russischer Marschflugkörper vom Typ 9M729 aufkündigen zu wollen.