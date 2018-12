Kriegsschiffe fahren bei der Nato-Großübung in Formation.

Am größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges waren nach einer Abschlussbilanz des Militärbündnisses 51.161 Soldaten beteiligt. Hinzu kamen 7.279 Fahrzeuge, 274 Hubschrauber und Flugzeuge sowie 61 Schiffe und U-Boote.



Die zweiwöchige Feldphase der hauptsächlich in Norwegen ausgerichteten Übung "Trident Juncture" war am 7. November zu Ende gegangen. Ziel des Manövers war es, ein Signal der Abschreckung an Russland zu senden und für den sogenannten Bündnisfall zu trainieren.