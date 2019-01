In Deutschland werden drei Viertel der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Das andere Viertel ist in einem der 13.000 Pflegeheime untergebracht. Um die Pflege zu Hause kümmern sich entweder die Angehörigen oder ein ambulanter Pflegedienst. Der kann mehrmals die Woche, aber auch mehrmals täglich kommen und bei medizinischer, pflegerischer oder hauswirtschaftlicher Versorgung unterstützen. Auch Menschen, die in betreuten Wohngemeinschaften leben, können dort ambulant versorgt werden.



Ist die Pflege in den eigenen vier Wänden nicht mehr möglich, greift meist die stationäre Pflege, also die dauerhafte Unterbringung in Alten- oder Pflegeeinrichtungen, Hospizen oder geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen.



Außerdem gibt es Zwischenformen wie die Tages- oder Nachtpflege, weil zum Beispiel berufstätige Angehörige diese nicht leisten können, oder die Kurzzeitpflege, bei der ein Pflegebedürftiger für maximal vier Wochen in einem Pflegeheim versorgt wird.



Die stationäre Pflege ist teuer und wird zum Teil durch die Pflegeversicherung, aber auch durch einen Eigenanteil finanziert. Der variiert je nach Bundesland zwischen 1.200 und 2.300 Euro im Monat.