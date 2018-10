Rettungskräfte tragen einen Verletzten aus den Trümmern. Quelle: Tatan Syuflana/AP/dpa

Nach der Tsunami-Katastrophe mit vielen Hundert Toten in Indonesien haben die Rettungskräfte ihre Suche nach Überlebenden fortgesetzt. Die Arbeiten auf der Insel Sulawesi sind laut Helfern aber erschwert, da es an technischem Gerät und Treibstoff fehlt. Das Militär flog Generatoren ein, weil an vielen Orten der Strom immer noch unterbrochen ist.



Nach offiziellen Zahlen kamen bei der Katastrophe mindestens 832 Menschen ums Leben. Das Nachrichtenportal Kumparan spricht von über 1.200 Toten.