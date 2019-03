Zyklon «Idai» hat schwere Verwüstungen in Mosambik angerichtet.

Nach dem tropischen Wirbelsturm "Idai" sind in Mosambik bis zu 400.000 Menschen zeitweise obdachlos geworden. Das schätzt das Rote Kreuz. Die von dem Zyklon ausgelösten Überschwemmungen setzten demnach ganze Landstriche unter Wasser und beschädigten zahllose Häuser.



Helfer bemühen sich weiter, mehr Unterstützung in das Katastrophengebiet zu bringen. In der Provinz Sofala und der Hafenstadt Beira gibt es weiter keinen Strom, kein Kommunikationsnetz und keine reguläre Trinkwasserversorgung.