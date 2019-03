Dorfbewohner retten Gegenstände aus Trümmern. Archivbild

Quelle: Shaun Jusa/XinHua/dpa

Zehntausende warten in Südostafrika nach Zyklon "Idai" weiter auf Hilfe. Organisationen sind in der verwüsteten Hafenstadt Beira in Mosambik zwar im Einsatz, aber die Bedürfnisse sind überwältigend. "Das Ausmaß ist erschütternd", sagte der Generalsekretär der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, Elhadj As Sy.



1,8 Millionen Menschen sind nach UN-Schätzung betroffen. Mindestens 644 sind laut Regierung ums Leben gekommen - die wahre Zahl dürfte deutlich höher liegen, glauben Helfer.