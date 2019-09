Simpsons Arbeit ist delikat. Von seinem Boot aus schwimmt er zunächst in gut 7,50 Meter Tiefe. Dort, auf dem Meeresboden, hängen kleine Korallenstücke an Seilen, so wie Socken an einer Wäscheleine. Simpson und andere Taucher kümmern sich um sie wie Gärtner um ein Blumenbeet, entfernen Schnecken und Feuerwürmer, die sich an unreifer Koralle laben. Wenn jedes Stück genügend gewachsen ist, ungefähr die Größe einer Hand erreicht hat, sammelt sie Simpson in seiner mitgebrachten Plastikkiste ein, um sie zu verpflanzen.