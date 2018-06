Nicht nur für andere Tiere, sondern besonders für den Menschen ist das Verschwinden der Insekten dramatisch. Erst kürzlich zeigte der Supermarkt-Discounter Penny in einer Filiale in Hannover, was passiert, wenn keine Biene mehr über die Felder summt. Das Ergebnis: Leere Supermarktregale, wo rund 60 Prozent der Produkte fehlten. Ohne Insekten keine Bestäubung, ohne Bestäubung keine Früchte.