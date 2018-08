Weltnaturschutzunion: Rohstoffabbau in Ozeanen gleicht Abholzung. Quelle: Henrik Boerger/dpa

Mit dem Abbau von Rohstoffen in Tiefseeregionen drohe schwerer Schaden für die Meereslebewesen, warnt die Weltnaturschutzunion (IUCN). Den Ozeanboden mit Maschinen aufzureißen komme dem Abholzen von Wäldern gleich, heißt es in einem Bericht.



Die Tiefsee umfasst Regionen mit mehr als 200 Metern Wassertiefe - laut IUCN 65 Prozent der Erdoberfläche. Dort gibt es unter anderem Kupfer und Kobalt. Der Bedarf an Metallen wächst. Die Hightech-Industrie braucht sie für Produkte wie Smartphones.