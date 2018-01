Der Kremlkritiker Alexey Nawalny ist bei einer nicht genehmigten Demonstration in Moskau in Gewahrsam genommen worden. Etwa zehn Polizisten ergriffen Nawalny kurz nach seinem Auftauchen in. "Schwindler und Diebe", rief er, bevor die Sicherheitskräfte ihn in einen Polizeibus mit getönten Fensterscheiben zerrten. Später schrieb der 41-Jährige auf Twitter: "Das bedeutet nichts." Der Blogger und Jurist ruft zum Boykott der russischen Präsidentschaftswahl am 18. März auf. Es wird erwartet, dass Putin wiedergewählt wird und dann bis zum Jahr 2024 an der Staatsspitze steht.