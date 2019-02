Neben der Bekämpfung von Korruption und Gewalt will Bukele sich für neue Stellen einsetzen, mit Großprojekten wie einem neuen Flughafen. "Er sagt, wenn nicht geklaut wird, wenn es keine Korruption im Land gibt, dann reicht es für alle. Er tritt für soziale Gerechtigkeit an. Allein sein Regierungsprogramm ist in vielen Punkten nicht eindeutig", so Adveniat-Referentin Klissenbauer.