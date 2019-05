heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Unbekannte haben am 20. April 30 Wimpel der Reichskriegsflagge aus der Zeit von 1938 bis 1945 aufgehängt. Die verbotenen Fähnchen sind nach Polizeiangaben am 20. April im Zschopauweg im sächsischen Frankenberg angebracht worden.



Der 20. April ist der Geburtstag von Adolf Hitler. Der Zschopauweg in Frankenberg beginnt auf Höhe des früheren Konzentrationslagers Sachsenburg. Schon am Karfreitag wurden in Frankenberg zwei Fahnen mit verbotenen Hakenkreuzsymbolen aufgehängt.