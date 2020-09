Papst Pius XII.

Quelle: -/epa/dpa

Der Vatikan öffnet heute seine Archive über die weltpolitisch brisante Zeit von Papst Pius XII.. Forscher aus aller Welt erhalten in Rom Einblicke in Millionen von Dokumenten unter anderem im Vatikanischen Apostolischen Archiv. Es trug bis 2019 den Namen Geheimarchiv.



In die Zeit von Pius XII. fallen das Nazi-Regime und der Beginn des Kalten Krieges. Der Italiener gilt als historisch besonders umstrittener Papst. Er steht in der Kritik, nicht klar genug gegen den Holocaust und andere NS-Verbrechen protestiert zu haben.