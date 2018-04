Die Neonazis haben Ostritz auserkoren, dort anlässlich des Hitler-Geburtstags am 20. April ein sogenanntes "Schild und Schwert"- Festival, kurz SS, zu veranstalten. Fünf Gegendemos sind angemeldet. Die NPD hat in Sachsen Unterstützer, gerade auch in den Grenzregionen. Also dort, wo andere die Menschen mit ihren Problemen auch ein Stück weit allein gelassen haben. In Ostritz fürchtet mancher wohl mehr steinewerfende linke Krawallmacher.