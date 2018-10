Bundespräsident Steinmeier (r) und Ministerpräsident Tsipras. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem Besuch einer KZ-Gedenkstätte bei Athen um Verzeihung für die Verbrechen während der deutschen Besatzung gebeten. Steinmeier sagte, es seien unvorstellbare Grausamkeiten im Namen Deutschlands begangen worden.



"Wir verneigen uns vor den Opfern", sagte Steinmeier. "Vor allen Dingen bitten wir um Verzeihung hier in Griechenland für das, was geschehen ist." Während der deutschen Besatzung waren in Chaidari bis zu 25.000 Menschen interniert.