Für ihre gesamte gemeinsame Karriere werden die Basketball-Legenden Earvin "Magic" Johnson (59) und Larry Bird (62) am 24. Juni in Los Angeles bei der Preisverleihung für die Saison 2018/19 geehrt. Dies teilte die nordamerikanische Profiliga NBA am Mittwoch auf ihrer Website mit.

"Johnson und Bird haben mit ihrer epischen Rivalität, ihren individuellen Leistungen und ihrem Erfolg im Team die moderne NBA definiert und das Niveau in den 1980er Jahren angehoben", hieß es in der Mitteilung der NBA.

Johnson, der in seiner Karriere mit den Los Angeles Lakers fünf Meisterschaften gewonnen hatte und Bird, der mit Erzrivale Boston Celtics dreimal erfolgreich war, gehörten zum legendären "Dream Team", dass 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona triumphiert hatte.

Johnson und Bird erhielten in ihren Karrieren jeweils dreimal die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) und sind Mitglieder der Naismith Memorial Hall of Fame.