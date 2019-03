Daniel Theis versucht Thomas Bryant den Ball abzunehmen.

Quelle: usa today sports

Die Celtics siegten am Samstag in Los Angeles souverän mit 120:107. Nationalspieler Daniel Theis spielte nur vier Minuten spielte, ohne Punkt.



Rookie Moritz Wagner hat in seinem ersten NBA-Spiel in der Starting Five trotz einer persönlichen Bestmarke mit dem Basketball-Traditionsklub Los Angeles Lakers eine weitere Niederlage kassiert. Der 21 Jahre alte Berliner stand gegen die Boston Celtics um Daniel Theis in der Anfangsformation an der Seite von Superstar LeBron James und kam als zweitbester Schütze in 34 Minuten auf 22 Punkte und 6 Rebounds.