Die Texaner besiegten den amtierenden Champion Golden State Warriors 107:86 und feierten ihren dritten Erfolg in Serie. Hartenstein kam in 15 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und fünf Rebounds.

Die Rockets nutzten die Abwesenheit von Warriors-Superstar Stephen Curry, der wegen einer Leistenverletzung sein viertes Spiel verpasste, und untermauerten ihre Ambitionen nach dem schlechten Saisonstart. Mit sechs Siegen aus den vergangenen acht Spielen hat der Titelkandidat, der in James Harden (27 Punkte) seinen besten Werfer hatte, nunmehr eine ausgeglichene Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen.

Golden State erlebte einen gebrauchten Tag, versenkte keinen einzigen Dreier und kassierte im 16. Spiel folgerichtig die vierte Pleite. Kevin Durant kam als bester Werfer auf 20 Punkte.