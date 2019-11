Maxi Kleber (42) fällt nach einem Foul an Julius Randle (30)

Quelle: ap

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks haben in der NBA eine unnötige Heimniederlage kassiert. Trotz des alles überragenden Luka Doncic, der mit 38 Punkten einen Karrierebestwert erzielte und darüber hinaus mit 14 Rebounds und 10 Assists ein Triple-Double schaffte, verloren die Texaner gegen die New York Knicks 102:106. Kleber kam auf acht Punkte und fünf Rebounds.



Wie Doncic musste sich auch in Portland der Spieler des Tages mit seinem Team geschlagen geben: Damian Lillard von den Trail Blazers erzielte 60 Punkte, die Gastgeber verloren dennoch 115:119 gegen die Brooklyn Nets. Kyrie Irving und Spencer Dinwiddie mit 33 und 34 Punkten sicherten Brooklyn den Sieg.