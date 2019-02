Dirk Nowitzki kassiert Niederlage mit Dallas

Quelle: AP

Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber haben mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine deftige Heimpleite hinnehmen müssen. Gegen die Milwaukee Bucks unterlagen die Texaner am Freitagabend mit 107:122. Nationalspieler Kleber stand in der Starting Five und sammelte elf Punkte, der 40-jährige Nowitzki wurde im ersten Viertel eingewechselt und verbuchte am Ende sechs Zähler auf seinem Konto. Letztendlich war der Tabellenführer der Eastern Conference aber zu stark. Zumal die Bucks mit Giannis Antetokounmpo den überragenden Mann des Abends stellten. Der Grieche erzielte 29 Punkte und 17 Rebounds. In der Tabelle liegt Dallas auf dem elften Rang.