Dennis Schröder verliert den Ball.

Quelle: ap

Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder im Kampf um die Playoff-Platzierungen in der nordamerikanischen NBA einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Thunder besiegten am Donnerstag Tabellennachbarn Portland Trail Blazers mit 129:121 (113:113, 58:61) nach Verlängerung. Der 25-jährige Braunschweiger erzielte 14 Punkte für OKC.



Seine Teamkollegen Russell Westbrook (37 Punkte) und Paul George (32 Punkte) waren die tonangebenden Akteure aufseiten der Thunder. Portlands Allstar Damian Lillard überzeugte mit 51 Punkten im Spiel. Oklahoma City belegt mit einer Bilanz von 40 Siegen und 25 Niederlagen aktuell den vierten Platz in der Western Conference.