Oklahomas Dennis Schroeder (M) kommt zwischen Washingtons Davis Bertans (42, l), Moritz Wagner (21) und Chris Chiozza (r) zum Wurf.

Quelle: dpa

Während die Hausherren Oklahoma City Thunder am Freitagabend (Ortszeit) die zweite Saisonniederlage im zweiten Spiel in der nordamerikanischen Eliteliga NBA kassierten, sicherten sich die Hauptstädter Washington Wizards den ersten Erfolg.



Bonga steuerte sechs und Wagner zehn Punkte bei. Schröder kam hingegen auf etwas mehr als 25 Spielminuten und neun Zähler.



Den ersten Sieg feierten auch die Boston Celtics, bei denen Daniel Theis unter Vertrag steht. Der deutsche Nationalspieler kam beim 112:106 (50:49)-Heimerfolg gegen den amtierenden Champion Toronto Raptors auf einen Punkt, sechs Rebounds und einen Assist.



Erneut erfolgreich waren die Dallas Mavericks. Das Team um Maximilian Kleber gewann mit 123:116 (72:64) bei den New Orleans Pelicans. Kleber stand 33:21 Minuten auf dem Parkett und sammelte acht Punkte und zehn Rebounds. Seinem Mitspieler Luka Doncic gelangen 25 Zähler, zehn Rebounds und zehn Assists - ein sogenannter Triple-Double.