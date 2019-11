Jarrett Culver (l) wirft neben dem deutschen Moritz Wagner auf den Korb.

Quelle: dpa

Der Profi der Washington Wizards erzielte beim 137:116-Erfolg bei den Minnesota Timberwolves 15 seiner 30 Punkte im Schlussviertel und traf alle Versuche von der Dreierlinie. Gemeinsam mit Top-Scorer Bradley Beal, der 44 Punkte erzielte, sorgte der 22-Jährige dafür, dass die Negativserie der Hauptstädter nach drei Niederlagen nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein Ende fand. Teamkollege Isaac Bonga kam in knapp drei Minuten auf drei Punkte.



Den sechsten Sieg in Serie fuhren die Houston Rockets ein. Dank ihres Superstars James Harden, der 44 Punkte auflegte, setzten sich die Rockets mit 111:102 gegen die Indiana Pacers durch. Der Deutsche Isaiah Hartenstein stand etwas mehr als 13 Minuten auf dem Parkett und markierte vier Punkte.