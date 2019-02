Neandertaler - auch bekannt als Homo neanderthalensis. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Schon der Neandertaler war in der Lage, Beute auf große Distanz zu erlegen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des University College London in einer originellen Studie. Demnach ließen sie trainierte Athleten Nachbauten der berühmten "Schöninger Speere" werfen, die Ende der 90er Jahre bei Ausgrabungen in Niedersachsen gefunden wurden.



Das Ergebnis: Die Sportler konnten Ziele bis auf eine Entfernung von 20 Metern treffen - und das mit einer Wucht, die ein Beutetier getötet hätte.