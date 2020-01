Unfallfahrzeuge auf der A3 bei dichtem Nebel.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Sehr dichter Nebel hat am Neujahrsmorgen im Ruhrgebiet zu mehreren Massenkarambolagen mit Dutzenden Fahrzeugen und Verletzten geführt. Die Retter kamen kaum an die Unfallstellen heran, da sie selbst fast nichts sehen konnten. Stundenlang ging auf den Autobahnen 2 und 3 nichts mehr, weil eine Weiterfahrt durch die schlechte Sicht völlig unmöglich gewesen sei, so die Polizei.



Die größte Karambolage ereignete sich auf der A3: 20 Fahrzeuge waren bei Duisburg in eine Kollision verwickelt, 15 Menschen kamen in Krankenhäuser.