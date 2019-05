Gerhard Fischer: Zwei Herzinfarkte und ein Darmdurchbruch durch Ibuprofen

Quelle: Matthias Neumann

Täglich nahm Gerhard Fischer das Mittel in der Höchstdosierung ein. Wenn die Schmerzen zu stark waren, oft auch eigenverantwortlich mehr. "Ich kann das Zeug schlucken", sagt er, "Vitaminbonbons". Vor fast zehn Jahren dann der Wendepunkt: Gerhard Fischer erleidet zwei Herzinfarkte und später einen Darmdurchbruch. Der jahrelange Missbrauch von Ibuprofen sei wahrscheinlich einer der Gründe dafür gewesen, sagen ihm die Ärzte heute. Die Gefahr der Nebenwirkungen auf die Organe hat Gerhard Fischer unterschätzt. Die Folgen waren fatal.



Der Pharmakologe Gerd Glaeske meint, dass unter anderem die falsche Medikation und fehlerhafte Diagnosen Missbrauch begünstigen würden. Das sei auch im Fall von Abhängigkeit so. Frauen in den Wechseljahren beispielsweise bekämen Rezepte für Beruhigungs- und Schmerzmittel mit bestimmten Wirkstoffen. "Das sind oftmals Benzodiazepine", so Glaeske. "Oder heute bei den Schlafmitteln sogenannte Z-Drugs. Und bei all diesen Mitteln wissen wir, dass sie relativ rasch zur Abhängigkeit führen."