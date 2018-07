Doch nicht nur die Wälder sind in Gefahr, sondern auch die eigentlich feuchten Moore. In Dänemark breitete sich derzeit ein Feuer in der Nähe von Aalborg unterirdisch aus. Die Feuerwehr hat deshalb große Probleme, den Brand in den Griff zu bekommen. Überirdisch wurden die Flammen zwar am Donnerstag gelöscht, doch in der Erde gebe es ungewöhnlich viel Torfmoos. "Es brennt richtig weit unten", so ein Feuerwehrsprecher. Dadurch könne sich das Feuer unterirdisch ausbreiten und an Stellen wieder aufflammen, die man eigentlich für sicher halte. Während überirdisch rund 50 Hektar abgebrannt sind, ist unklar, wie weit das Feuer unter der Erde reicht. Am Donnerstag brach die Feuerwehr die Erdoberfläche mit Traktoren auf, um Löschwasser in die Tiefe zu leiten. Normale Feuerwehrautos kommen auf dem schwierigen Terrain kaum vorwärts. Auch in Lettland kämpft die Feuerwehr schon seit mehr als einer Woche gegen einen großen Torf- und Waldbrand.