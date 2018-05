Israelische Forscher in der Wüste Negev. Quelle: Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

Israelische Forscher haben in der Negev-Wüste vier Tage lang die Lebensbedingungen auf dem Mars simuliert. Die sechs Wissenschaftler bewegten sich in Weltraum-Anzügen, testeten die Kommunikation zwischen All und Erde und wurden psychologisch untersucht.



So wollen die Forscher etwa überprüfen, wie sich Isolation auf den Menschen auswirkt. Die Wüsten-Astronauten verbrachten die meiste Zeit in einer speziellen Unterkunft, gingen aber auch auf Missionen und entnahmen Bodenproben.