Cem Özdemir hält eine Rede. Archivbild

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Das Nein der Grünen im Kieler Landtag zu einem Vollverschleierungsverbot an Hochschulen stößt auch in der eigenen Partei auf Kritik. "Auch wenn es nur um einen Fall geht, sind Burka oder Nikab etwas ganz anderes als etwa ein Kopftuch", sagte der frühere Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir der "Bild".



Die Grünen-Fraktion in Kiel hatte sich in der vergangenen Woche einstimmig gegen ein Vollverschleierungsverbot ausgesprochen. Die Koalitionspartner CDU und FDP dagegen wollen ein solches Verbot im Hochschulgesetz verankern.