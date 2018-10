Als Mandela am 18. Juli 1918 in einem kleinen Dorf in der Provinz Ostkap auf die Welt kam, gaben ihm seine Eltern den Namen Rolihlahla, auf Xhosa bedeutet das "der die Äste bricht" – quasi Unruhestifter. Den Namen Nelson bekam er erst an der Missionsschule. Dabei passte der Unruhestifter so viel besser.