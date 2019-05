Ludovico Einaudi veröffentlicht unter dem Titel "Seven Days Walking" sieben Alben in sieben aufeinander folgenden Monaten. Den Auftakt machte am 15. März "Day 1", am 19. April folgte "Day 2". Die Idee zu dem Projekt kam Einaudi nach Angaben der Plattenfirma Universal Music bei Spaziergängen durch eine winterliche Berglandschaft: Wie dieselbe Landschaft an verschiedenen Tagen ganz anders wirken könne, so könne die musikalische Variation eines Themas verschiedene Stimmungen hervorrufen. Entsprechend sollen die Themen von "Day 1" im Laufe der Serie weitergedacht werden.



"Seven Days Walking" wurde zwischen September und Oktober 2018 auf Schloss Elmau und in London aufgenommen. Einaudi ist mit zwei Milliarden Streams – mehr als einer Million pro Tag – der meistgestreamte klassische Musiker.

