Auch in Deutschland hat sich ein Ableger der AWD gegründet. Darauf deutet ein Video vom Juni 2018 hin. Ein vermummter Sprecher ruft darin auf Deutsch dazu auf, sich der AWD anzuschließen. Das Emblem an seinem Pullover, die Effekte im Video und die Art der Vermummung ähneln stark ihrem amerikanischen Pendant. An deutschen Universitäten sind seitdem Flugblätter der Gruppe aufgetaucht.



Vergangene Woche wurde außerdem bekannt, dass die AWD per E-Mail Morddrohungen an die beiden Grünen-Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir und Claudia Roth geschickt hat. Vom Bundesinnenministerium hieß es daraufhin, dass die deutschen Sicherheitsbehörden die Aktivitäten der Gruppe bereits seit Sommer 2018 "im Visier" hätten.