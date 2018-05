Eine Wappen der Berliner Polizei mit Identifikationsnummer Quelle: dapd

Ein Beamter, der Tätowierungen mit verfassungswidrigen Symbolen trägt und öffentlich den Hitlergruß zeigt, kann aus dem Staatsdienst entlassen werden. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig (Az.: BVerwG 2 C 25.17). Gerade Tattoos könnten eine "dauerhafte Abkehr" von der Verfassung dokumentieren, heißt es im Urteil. Auf die Strafbarkeit komme es dabei nicht an. Es gab damit in dritter Instanz dem Land Berlin Recht, das bereits 2007 Disziplinarklage gegen einen Berliner Polizisten erhoben und ihn suspendiert hatte. In den beiden Vorinstanzen hatte noch der Beamte gewonnen, der bislang auch noch seine Dienstbezüge erhielt.