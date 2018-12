Indien hatte 1950 maßgeblich zum Aufbau der Demokratie in Nepal und 1990 zur Rückkehr beigetragen. Damals zwang ein Volksaufstand den König, seine autokratische Macht aufzugeben und ein Mehrparteiensystem einzuführen. Doch bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr gewannen die Kommunisten die Mehrheit. Während eines Besuchs in Peking unterzeichnete der nepalesische Ministerpräsident Khadka Prasad Oli kürzlich ein Abkommen zur Prüfung möglicher Zugverbindungen von der Hauptstadt Kathmandu an die chinesische Grenze im Norden und in anderen Teilen des Landes. China baut in dem Nachbarland zudem gerade zwei Flughäfen, Autobahnen, Stadtstraßen, Wasserkraftwerke und eine Zementfabrik. Auch Indien hat in Wasserkraftanlagen und Infrastruktur investiert, eine Schienenverbindung von Kathmandu an die indische Grenze soll ebenfalls geprüft werden.