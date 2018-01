Das Ziel war von Anfang an Hilfe zur Selbsthilfe. Seit 2008 leitet ein nepalesischer Arzt den medizinischen Betrieb, und irgendwann, so hoffen die Deutschen, können sie sich ganz zurückziehen. Anders als bei ihren Hilfseinsätzen in Afrika oder Südamerika finden die Plastischen Chirurgen hier eine Klinik vor, deren Standard es mit deutschen Krankenhäusern aufnehmen kann. Hightech in den beiden Operationssälen, dem Aufwachraum und der kleinen Intensivstation für Verbrennungsopfer.