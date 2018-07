Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Syrien und Iran mit weiteren Einsätzen seiner Streitkräfte gedroht. "Wir werden jedem Schaden zufügen, der versucht, uns Schaden zuzufügen", sagte Netanjahu zum Auftakt einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Israels Luftwaffe habe den syrischen und iranischen Kräften bei ihrem Einsatz am Samstag in Syrien "einen schweren Schlag versetzt". Damit sei "jedem klargemacht worden", welche Ziele Israel verfolge, sagte Netanjahu.