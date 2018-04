"Premierminister Netanjahu behauptet, die Beweise stammen direkt aus einem geheimen Atomarchiv Irans. Das lässt sich so natürlich nicht ohne weiteres nachprüfen und belegen, interessant aber ist vielmehr, welche Beweise er präsentiert hat. Nämlich einzig Unterlagen, die belegen sollen, dass Iran dezidiert am Bau einer Atombombe gearbeitet hat. Und zwar schon vor 2015, also vor der Unterzeichnung des internationalen Atomabkommens. Und das hatte ja Iran wiederum immer bestritten. Damit habe Iran über seine wahren Ziele gelogen und das Abkommen sei auf Basis dieser Lüge geschlossen worden. Mit anderen Worten: Netanjahu hat eigentlich nichts gesagt, was er nicht früher schon gesagt hat. Sondern sein großes außenpolitisches Mantra, dass Iran das Böse in der Region ist, noch einmal in einer wirkungsvollen Inszenierung untermauert."

Bildquelle: ZDF/Tim Lewerth