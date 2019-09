Benny, wir müssen noch heute eine breite Einheitsregierung einrichten! Benjamin Netanjahu

Auch Gantz hatte sich für die Bildung einer großen Koalition ausgesprochen. Er will am Donnerstagmittag eine persönliche Stellungnahme abgeben. Vor der Wahl hatte er betont, er werde keiner Regierung mit Netanjahu als Regierungschef zustimmen. Als Grund nannte er die Korruptionsvorwürfe gegen den langjährigen Ministerpräsidenten. Dieser muss sich in zwei Wochen einer Anhörung stellen, danach droht ihm eine Anklage in drei Fällen.