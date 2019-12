Netanjahu stellte wiederum Saar als unerfahren dar und sich selbst als Sicherheitsexperten, Meister in der internationalen Diplomatie und Beschützer vor den Feinden Israels. Bei einem Wahlkampfauftritt in der südisraelischen Stadt Aschkelon am Vorabend der parteiinternen Abstimmung musste Netanjahu indes wegen eines Raketenangriffs aus dem Gazastreifen von der Bühne geholt werden.