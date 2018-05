Am Wochenende gerieten Palästinenser und Israelis erneut aneinander. Nach Angaben der Polizei wurde in Jerusalem ein israelischer Wachmann niedergestochen und schwer verletzt. Der palästinensische Angreifer sei festgenommen worden. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen und bei Protesten im Heiligen Land starben mehrere Palästinenser. Israels Luftwaffe reagierte mit dem Beschuss in Gaza auf Raketenangriffe aus der Küstenenklave.



Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman forderte einen Boykott arabischer Geschäfte in einem Gebiet, in dem Bewohner gegen die Anerkennung protestiert hatten. Die Araber von Wadi Ara im Norden Israels seien "nicht Teil von uns". Jüdische Israelis sollten deren Dörfer nicht mehr besuchen und deren Produkte nicht mehr kaufen, so Lieberman am Sonntag.