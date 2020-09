Benjamin Netanjahu.

Quelle: Abir Sultan/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat Frankreichs Präsident Macron zur Unterstützung von Sanktionen gegen den Iran aufgerufen. Grund seien Irans "atomare Bestrebungen und aggressives Verhalten in der Region", teilte Netanjahus Büro mit.



Macron und Netanjahu hatten sich vor dem Internationalen Holocaust-Forum getroffen, das am Donnerstag in Jerusalem stattfindet. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels.