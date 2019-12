Mobilfunkantennenmast in Mecklenburg-Vorpommern.

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild vom 26.04.2018

Smartphone-Nutzer haben nach einem Medienbericht eine vollständige Mobilfunkversorgung mit dem schnellen Standard 4G derzeit lediglich in fünf deutschen Städten. Das habe eine Studie des Mess- und Beratungsunternehmens Umlaut ergeben, berichtet "Die Welt".



Demnach kommen die Netzbetreiber in Dortmund, Offenbach am Main, Erlangen, Frankenthal und Ludwigshafen auf eine Komplettversorgung. In diesen Städten seien alle Haushalte von der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefonica gleichermaßen vollversorgt.