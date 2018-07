Derzeit sind die Netzentgelte regional unterschiedlich hoch Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Stromkunden in Deutschland müssen für den Posten der Netzkosten vorerst wohl nicht viel mehr zahlen als bisher. "Die Netzentgelte für den Verbraucher werden im kommenden Jahr in vielen Bereichen praktisch nicht steigen", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann. Die Entwicklung sei allerdings nicht einheitlich.



Die Gebühren für den Stromtransport machen fast ein Viertel des Strompreises aus. Ab dem Jahr 2023 sollen sie überall in Deutschland gleich hoch sein.