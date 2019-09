Die Mitnahme der Handynummer soll billiger werden. Archivbild.

Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/zb/dpa

Die Mitnahme einer Mobilfunknummer beim Anbieterwechsel soll billiger werden. Die Bundesnetzagentur will die dafür von den Mobilfunkanbietern in Rechnung gestellten Entgelte überprüfen. Es seien "deutliche Absenkungen zu erwarten".



Die Netzagentur hatte die "Portierungsentgelte", die Vodafone für die Mitnahme einer Mobilfunknummer bislang in Rechnung stellt, überprüft und sie auf 3,58 Euro netto abgesenkt. Jetzt wird auch die Praxis der anderen Anbieter überprüft.