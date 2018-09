LTE ist der aktuell schnellste Übertragungsstandard. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wer in Deutschland zum Smartphone greift, hat vielerorts inzwischen eine etwas schnellere Datenübertragung als früher. So stieg die LTE-Netzabdeckung an, wie aus Zahlen der großen Mobilfunk-Konzerne hervorgeht. LTE wird auch 4G genannt und ist der aktuell schnellste kommerziell eingesetzte Übertragungsstandard.



In Vorbereitung ist mit 5G eine noch schnellere Technik - entsprechende Frequenzen sollen Anfang 2019 versteigert werden, 5G-Mobilfunkverträge kommen dann wohl 2020 auf den Markt.