Im März hatten sie Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht entschied: der Planfeststellungsbeschluss war rechtswidrig. Man habe Alternativ-Trassen nicht ausreichend geprüft, so das Gericht. Allerdings hat das Gericht zwar Fehler in der Genehmigungsentscheidung festgestellt, diese aber als nicht so gravierend bewertet, dass sie die Planung insgesamt in Frage stellen. Die zuständige Bezirksregierung Köln muss jetzt noch einmal genauer begründen, warum für sie nur die Trasse vor dem Haus von Wolfgang Strüder in Frage kommt.