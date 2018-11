Wer Anfang kommenden Jahres eine 5G-Frequenz ersteigern will, muss sogenannte Versorgungsauflagen erfüllen - also bis 2022 5G-fähige Handymasten entlang den Autobahnen in Deutschland bauen. Neu im Vergleich zu früheren Auflagen der Bundesnetzagentur ist, dass auch die meisten Bundesstraßen bis 2022 5G bekommen sollen, mindestens aber den bisherigen Mobilfunkstandard 4G, also LTE. Diese Forderung war in den vergangenen Tagen vor allem von der Bundesregierung gekommen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zum Beispiel vor einer Abkopplung ländlicher Regionen gewarnt.