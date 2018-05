Quelle: dpa

Am Donnerstag hatte die FCC die seit 2015 geltenden Regeln zur Netzneutralität abgeschafft. Internetprovider wie Comcast, Verizon and AT & T sind nun freigestellt, bestimmten Datenströmen Vorrang zu geben und zahlenden Kunden eine Überholspur einzurichten. Die Auswirkungen in Europa schätzt Arnold gering ein. Nach jahrelangen Diskussionen kamen die Regelungen für die Netzneutralität erst 2016 zum Tragen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man davon abrücken wird."